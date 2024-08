Pedro Reis Agatha Silvestre reúne amigas para celebrar aniversário no Lago Sul

Na última quinta-feira (28), o Pontão do Lago Sul , foi palco de uma celebração especial: o aniversário de 35 anos de Agatha Silvestre . A aniversariante reuniu um seleto grupo de amigas para uma noite inesquecível, marcada pela descontração e pela atmosfera intimista.

Agatha decidiu comemorar a nova fase da vida em grande estilo. “Pensei que um lugar aberto, com ambiente fresco e uma bela vista fosse ser bem melhor para celebrar” , contou a aniversariante. E assim foi feito. O Aragon, conhecido por sua vista privilegiada e menu sofisticado, foi o cenário perfeito para a ocasião.

A escolha de uma festa exclusivamente feminina foi um dos pontos altos da noite. “Queria aproveitar a data para tirar as amigas de casa e da rotina superagitada para comemorarem comigo, já que os momentos juntas não são tão constantes” , revelou Agatha.

O convite, feito com um toque de humor e carinho, já antecipava o tom da celebração: “Vamos relaxar e celebrar a vida, sem hora para acabar, sem marido e filhos. É só para as meninas!” . A música da festa ficou por conta do DJ Matheus Hartmann.

A decoração da festa também mereceu destaque, seguindo um estilo vintage inspirado nos anos 1920. O bolo em formato de coração, decorado com lacinhos de fita de cetim, foi um sucesso entre as convidadas. Para complementar, o maquiador e cabeleireiro Paulo Lobo apostou em um visual retrô para a aniversariante, com uma maquiagem e penteado que remetiam à década de 1920. “Ficou muito bonito, diferente e foi superelogiado” , comentou Agatha.

O cardápio da noite foi outro ponto que encantou as convidadas. Com um menu aberto do Aragon, cada uma pôde escolher seu prato favorito, enquanto as famosas entradinhas da casa eram servidas para todas. No entanto, os doces do Café de Andrade, foram os mais elogiados da noite. “Tinha os meus favoritos: surpresa de uva, brigadeiro, éclair de pistache e chocolate, e mini brownie com doce de leite” , mencionou a aniversariante.

Um dos momentos mais emocionantes da celebração foi protagonizado por Natalie Pinheiro, amiga de longa data de Agatha e pastora, que lançou uma palavra profética sobre a aniversariante e orou por ela. “Foi super emocionante” , relatou Agatha.

Em meio a palavras de afeto, felicitações e votos de prosperidade para o novo ciclo, Agatha se sentiu cercada de amor e gratidão. “Me senti muito amada. Amigas que eu não via há anos foram celebrar comigo. Foi emocionante” , destacou. Entre os presentes recebidos, um destaque especial foi dado ao mimo de luxo da Louis Vuitton, oferecido por um grupo de amigas.

Confira os cliques da celebração pelas lentes de Rayra Paiva:

Agatha Silvestre e MarianaTupinambá Laura Segall e Taissa Dagher Cristina Lisboa, Agatha Silvestre e Crica Mesquita Kellen Turci, Agatha Silvestre e Isabela Naoum Laiana Dias, Karina Chaves, Lili Lima e Agatha Silvestre Karina Chaves Luciana Cunha Agatha Silvestre e Bruna Dutra Agatha Silvestre e Lígia Cerqueira Agatha Silvestre e Renata Foresti Karina Vianna, Agatha Silvestre e Naiara Machado Ekaterina Dorozhko, Agatha Silvestre e Elina Porto Naiara Machado e Agatha Silvestre Rafaela Amaral, Agatha Silvestre e Thaiz Brito Mariana Hilário e Agatha Silvestre Daiane Rossafa e Agatha Silvestre Rosi Dantas e Agatha Silvestre Talita Correia, Agatha Silvestre e Michelle Honorato Francini Covelli e Agatha Silvestre Mariana Tupinambá, Francini Covelli e Adriana Tupinambá Adriana Tupinambá, Agatha Silvestre e MarianaTupinambá

