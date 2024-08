Agência Brasília Última semana para se habilitar e concorrer aos prêmios do Nota Legal

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) já contabiliza 1.215.813 participantes habilitados para participar do próximo sorteio do Nota Legal. O número pode aumentar até o dia 4 de setembro, prazo final para se cadastrar no site do programa ou pagar os débitos em aberto e concorrer à premiação. No dia 13 de novembro, serão sorteados R$ 3 milhões em prêmios, que vão de R$ 100 a R$ 500 mil.

Cada nota fiscal gerada com o CPF do participante do programa, no período de 1º de novembro de 2023 a 30 de abril de 2024, dá direito a um bilhete no sorteio. São permitidos até 200 bilhetes por mês para cada participante

Desde o início do processo de habilitação (13/8) , mais de 27.000 consumidores que já estavam cadastrados no programa regularizaram seus débitos e estão habilitados para o sorteio. Outros 385.516 cadastrados no programa ainda precisam regularizar seus débitos com o GDF. Para isso, devem verificar no portal de serviços da Receita os débitos em aberto e efetuar o pagamento ou parcelamento.

Mas há também outros consumidores que ainda não são cadastrados no site do programa Nota Legal. O procedimento é simples e intuitivo, basta acessar https://www.notalegal.df.gov.br e preencher as informações segundo os comandos.

O próximo sorteio do Nota Legal vai sortear 12.600 consumidores e distribuir R$ 3 milhões em prêmios, que vão de R$ 100 a R$ 500 mil. Cada nota fiscal gerada com o CPF do participante do programa, no período de 1º de novembro de 2023 a 30 de abril de 2024, dá direito a um bilhete no sorteio. São permitidos até 200 bilhetes por mês para cada participante. Os prêmios são distribuídos da seguinte forma:

– 1 prêmio de R$ 500 mil

– 2 prêmios de R$ 200 mil

– 3 prêmios de R$ 100 mil

– 4 prêmios de R$ 50 mil

– 10 prêmios de R$ 10 mil

– 30 prêmios de R$ 5 mil

– 50 prêmios de R$ 1 mil

– 500 prêmios de R$ 200

– 12 mil prêmios de R$ 100

*Com informações da Seec-DF

