Yumi Kuwano Trail run: modalidade que une corrida e natureza ganha adeptos em Brasília

A prática de corrida se popularizou nos últimos anos e não é difícil ter um amigo corredor dedicado, que compra todos os acessórios e aderiu ao vocabulário dos atletas — pace, longão, RP — no seu dicionário e sonha em se tornar um atleta amador de elite. Agora, um novo tipo de corrida tem ganhado adeptos: o trail running. A prática acontece em meio à natureza , com trajetos desafiadores, em trechos sinuosos seduzem cada vez mais esportistas.

O percurso pode passar por bosques, montanhas, praias e dunas, o que importa é ter um contato íntimo com a imprevisibilidade dos cenários naturais e as condições climáticas que podem alterar bruscamente o percurso, além das belas paisagens encontradas durante os trajetos. As principais características da modalidade é a alternância de terrenos: asfalto, trilhas, encostas de pedras, areia, subidas íngremes e florestas compõem os desafios de uma única prova.

O mercado de provas de montanha está em expansão no Brasil e no mundo, atraindo tanto atletas profissionais quanto amadores. Neste domingo (31), é realizada a BSB Trail Run Rota do Morcego 2024 em Fercal, região administrativa do Distrito Federal.

Estilo de vida

A proximidade com a natureza, principalmente por causa dos benefícios que esse contato traz, faz com que o trail run vá além para muitas pessoas e se transforme em um estilo de vida. A conexão com a natureza, a superação de limites pessoais e a solidariedade entre os atletas são aspectos que fazem desse esporte especial para os corredores.

A decoradora Luiza Fiorito, de Uberlândia, encontrou na prática um hobby para compartilhar com o marido. “ Sempre busquei uma atividade que unisse o prazer de estar ao ar livre com o desafio físico. A corrida em trilha nos permite vivenciar isso de forma intensa, com cenários incríveis ”, conta Luiza.

Animada com a prática, o esporte tem ajudado a decoradora em várias áreas da vida. “Eu amo desafios, tanto mentais quanto físicos. É uma forma de incentivo interno a evoluir e me superar. Uma competição minha comigo mesma de querer ser, a cada dia, uma versão melhor”, diz Luiza.

Cuidados

As distâncias variam de 5 km até ultramaratonas acima de 42 km, exigindo preparo físico e nutricional ainda mais rigoroso dos participantes do que em corridas tradicionais. Mesmo as corridas mais curtas apresentam altos níveis de dificuldade e demandam maior tempo de execução, o que torna o esporte envolvente e desafiador.

O treinador físico Alex Griebeler ressalta que todos os exercícios podem ser perigosos se não houver uma avaliação médica prévia. “Uma avaliação criteriosa por um profissional de saúde é essencial para determinar a aptidão de uma pessoa para praticar esses exercícios”, avalia.

O planejamento nutricional é um dos pilares para a performance, por causa da alternância de terrenos e condições variáveis. Em alguns trechos, um quilômetro pode levar 10 minutos ou mais para ser completado, exigindo um ajuste preciso na reposição de energia e hidratação. Nessas provas, o atleta precisa carregar tudo o que consumirá no trajeto, desde água até suplementos, já que é mais difícil contar com com postos de apoio.

The post Trail run: modalidade que une corrida e natureza ganha adeptos em Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .