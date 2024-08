Agência Brasília SIA registra queda na criminalidade neste ano

O Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) apresentou resultados promissores na segurança pública, com uma redução nos índices de criminalidade entre janeiro e julho de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Dados fornecidos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) revelam o impacto positivo das estratégias implementadas por este Governo do Distrito Federal (GDF), garantindo um ambiente mais seguro para trabalhadores e frequentadores da região.

A Administração Regional do SIA tem desempenhado um papel central no reforço da segurança pública, mantendo estreita colaboração com a PMDF e outras forças de segurança do Distrito Federal. O administrador Bruno Oliveira destacou que, em resposta às demandas locais, solicitou o aumento do patrulhamento em áreas críticas do setor: “Nosso objetivo é assegurar que todos no SIA possam realizar suas atividades com tranquilidade e segurança”.

Como resultado dessa parceria, o roubo a transeuntes caiu 56% nos primeiros sete meses de 2024. Já o roubo a estabelecimentos comerciais apresentou uma redução de 50% no mesmo período. Essas quedas são resultado direto das ações de prevenção e da intensificação das rondas policiais, que têm inibido a atuação de criminosos.

De acordo com o coronel Edvã de Oliveira Sousa, comandante do Batalhão de Trânsito da PM (BPTran), essas conquistas são fruto de um trabalho integrado. “Segurança pública não se faz sozinho. A colaboração entre a comunidade, a Polícia Militar e a Administração do SIA tem sido fundamental para garantir uma resposta rápida e eficaz às demandas”, ressaltou.

No transporte público, o cenário também é de melhoria, com uma queda de 33% nos casos de roubo em coletivos. O levantamento também aponta um aumento de 40% na localização de veículos furtados ou roubados na região. Embora esse crescimento possa parecer preocupante à primeira vista, ele reflete um esforço concentrado das forças de segurança para recuperar veículos, trazendo resultados positivos em operações de recuperação.

*Com informações da Administração Regional do SIA

The post SIA registra queda na criminalidade neste ano first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .