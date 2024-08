Redação GPS Saiba como vai ser a abertura das Paralimpíadas 2024

Seguindo a tendência dos Jogos Olímpicos de inovar neste ano, a Paralimpíadas , que começa nesta quarta-feira (28) em Paris , também terá a cerimônia de abertura fora de um estádio. O espetáculo começa com o desfile de cerca de 4.400 atletas paralímpicos, de 184 países, na Avenida Champs-Élysées, a partir das 15h (horário de Brasília), aberto ao público.

Os atletas seguem até a maior praça da cidade, a Place de la Concorde, onde serão realizadas a cerimônia e as apresentações artísticas, em um palco de 4.500 metros quadrados, com quatro níveis de arquibancadas. Para acompanhar os shows, que não tiveram nomes de artistas revelados, espectadores podem comprar ingressos, que variam de 150 a 700 euros (aproximadamente R$ 920 a R$ 4.300) e estão disponíveis no site oficial de vendas. Cerca de 65 mil pessoas poderão assistir à cerimônia.

A festa é dirigida por Thomas Jolly e a coreografia e a encenação com atletas com deficiência estarão sob a orientação do coreógrafo sueco Alexander Ekman. O evento será transmitido pelo canal Sportv2, pelo streaming Globoplay e pelo canal do Comitê Paralímpico no Youtube.

A cerimônia de encerramento será no dia 8 de setembro, mas também não foi divulgado nenhum artista.

The post Saiba como vai ser a abertura das Paralimpíadas 2024 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .