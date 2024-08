ESTADÃO CONTEÚDO Preta Gil relembra luta pela vida após infecção generalizada

A cantora Preta Gil relembrou um quadro de saúde grave que sofreu durante o tratamento contra o câncer colorretal em abril do ano passado. À época, a cantora sofreu um choque séptico causado por uma infecção generalizada de uma bactéria que entrou em seu organismo.

“Eu fui e voltei. Os médicos me trouxeram de volta”, comentou Preta durante uma participação no Conversa com Bial , programa apresentado por Pedro Bial. A cantora relatou ter se sentido mal em casa na noite anterior e, a pedido de seu oncologista, foi para o hospital. “Eu tive a sepse no hospital. Se eu estivesse em casa, eu não estava mais aqui”, afirmou. Preta também falou sobre a sua espiritualidade e disse sentir “a presença divina de seus protetores”. Segundo ela, a cantora teve uma experiência espiritual durante o choque séptico. “Eu tive muitas revelações e encontros com pessoas enquanto eu estava desacordada”, comentou.

Atualmente, Preta passa por uma nova etapa de seu tratamento. No último domingo, 25, a artista contou que a doença havia “voltado em quatro lugares diferentes”. Segundo a artista, o câncer foi detectado em dois linfonodos, no peritônio – com uma metástase – e no ureter – com um nódulo.

“Eu estou uma outra Preta em 2024. Cheia de vontade de viver, com muita energia, com muito amor. […] Eu estou realmente melhor para enfrentar esses tumores dessa vez”, disse. Ela contou que ficará em casa por 12 dias para, depois, retornar ao hospital e pretende não interromper seus trabalhos.

