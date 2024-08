Henrique Neri Paralimpíadas: confira a agenda brasileira no primeiro dia de competições

Os j ogos paralímpicos de Paris de 2024 estrearam nesta quarta-feira (28), e o Brasil já começa a concorrer na quinta (29). Os atletas brasileiros vão competir em 14 modalidades neste dia e o atleta José Ronaldo (natação) já concorre em uma final direta, nos 100 metros de costas. O Brasil chega à Paris com 255 atletas e 19 atletas-guia, e se espera que tenha a melhor campanha da história na competição.

Doze atletas da natação entrarão na água nesta quinta, sendo a modalidade com mais brasileiros no dia. Durante a manhã, deverão passar pelas eliminatórias e, se avançarem também poderão concorrer ao pódio no final da tarde e início da noite.

Além da natação, Carlos Alberto Soares irá disputar a prova de perseguição 3000 metros da classe C1 (bicicletas convencionais) e Maria Eduarda Stumpf estreia no taekwendo na categoria de até 52kg, ambos com possibilidade de concorrer ao ouro.

Confira a agenda do Brasil para quinta-feira (horário de Brasília):

Ciclismo (eliminatórias): 07h20 e possível pódio às 11h15.

Natação (eliminatórias): Início às 4h30, término às 6h30 e possível pódio 12h50.

Taekwondo (quartas de finais): 8h:35 e possível pódio às 16h.

Bocha (fase de grupos): Início às 5h30 e término às 15h30.

Tênis de mesa (eliminatórias): Oitavas de finais: 5h45 (duplas masculinas), 9h30 (duplas femininas), 12h45 (duplas mistas), 14h15 (duplas mistas) e 15h45 (duplas mistas).

Quartas de finais: Duas partidas às 8h, ambas de duplas femininas.

Vôlei sentado feminino (fase de grupos): Brasil X Ruanda às 7h.

Goalball (fase de grupos): Brasil X Turquia (feminino) às 5h30 e Brasil X França 12h30.

Badminton (fase de grupos): Não antes das 6h50, 10h20 e 13h40.

Tiro com arco (classificatória): Duas provas às 4h, duas às 8h e uma 12h.

*A expressão “não antes” se refere ao fato de que em torneios de esportes que se utilizam de raquete, existe a prática de oferecer um intervalo de 30 minutos ou mais de descanso entre uma partida e outra para o descanso dos atletas, assim evitando a fadiga dos mesmos. Nota-se que em esportes como o badminton, existe a possibilidade de vários jogos no mesmo dia.

*Com informações do Comitê Paralímpico Brasileiro .

