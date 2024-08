Redação GPS Nunes reage após Joice Hasselmann mudar de lado e apoiar Pablo Marçal em SP: “Já vai tarde”

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) , que concorre à reeleição, reagiu, nesta quarta-feira (28), à recente declaração de apoio da ex-deputada Joice Hasselmann (Podemos) ao candidato Pablo Marçal (PRTB) na corrida pela Prefeitura de São Paulo: “Já vai tarde”, disse Nunes, após Joice anunciar sua mudança de lado, apesar de seu partido, o Podemos, integrar a coligação que apoia o atual prefeito.

Hasselmann, que atualmente é candidata a vereadora na capital paulista, alegou que tomou a decisão de apoiar Marçal por acreditar que ele é “o único candidato de direita” na disputa.

“A outra opção é o Marçal, o único [candidato] de direita realmente. Sei que ele já fez críticas a mim, mas estou dando meu apoio a ele, e não pedindo”, declarou a ex-deputada.

Ela também acusou o prefeito Ricardo Nunes de estar “até o nariz envolvido em corrupção”, em referência a recentes denúncias de irregularidades na gestão municipal.

O rompimento entre Joice e Nunes ocorre em meio a uma disputa acirrada. A ex-deputada chegou a declarar voto a Nunes, mas não recebeu retorno da campanha do emebebista após a manifestação pública. Após o posicionamento, Joice, que foi uma defensora fervorosa do bolsonarismo, disse que foi “pressionada” pela campanha de Nunes a divulgar um vídeo de apoio ao prefeito, mas que o fez “envergonhada”.

“Publiquei envergonhada, porque fui pressionada pela campanha do prefeito. Sempre combati a corrupção, e quando saiu uma matéria sobre a máfia das creches, abri meu coração com a presidente do partido [a deputada Renata Abreu]”, disse Joice em entrevista.

Em resposta às acusações, Ricardo Nunes procurou se distanciar da ex-parlamentar. Em um vídeo gravado ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o prefeito negou qualquer relação com Joice e reafirmou seu compromisso com a integridade de sua campanha.

“Quando o prefeito da maior cidade do país se dobra à pressão de um deputado, ele mostra que não honra as calças que veste”, rebateu Joice.

Já vai tarde. Agora está do lado certo. pic.twitter.com/SC61mz0Me2 — Ricardo Nunes (@ricardo_nunessp) August 28, 2024

