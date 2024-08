Caio Barbieri Na Praia: Bruno

O Na Praia Festival 2024 , que neste ano celebra a cultura chinesa, chega ao seu décimo fim de semana com uma programação repleta de sertanejo. A partir desta sexta-feira (30), o público poderá curtir três dias de muita música, começando com o icônico projeto Cabaré , que traz ao palco a dupla Bruno & Marrone ao lado de Leonardo.

Considerado um dos destaques desta edição, o show promete atrair uma multidão, e os últimos ingressos ainda podem ser adquiridos no site ou aplicativo da R2. Além dos ingressos convencionais, há a opção de compra de mesas com vista privilegiada, proporcionando mais conforto, estacionamento exclusivo e bebidas inclusas.

No sábado (31), a dupla Matheus & Kauan assume o comando da noite com o projeto “Praiou”, trazendo também Matheus Fernandes para animar a plateia.

Juntos, os artistas ocupam a 13ª posição na plataforma Spotify com o sucesso “Triplex”. Para encerrar o fim de semana em grande estilo, no domingo (1º), o festival recebe Ana Castela, Mari Fernandez e Luan Pereira, em uma das noites mais aguardadas do evento. Mari Fernandez, em especial, está no topo das paradas do Spotify com seu hit “Louco, Louco”.

A oitava edição do Na Praia Festival segue até 15 de setembro e conta, no total, com mais de 100 atrações musicais. Durante os três meses de evento, a expectativa é que mais de 300 mil pessoas participem, reafirmando o festival como um dos maiores eventos de entretenimento do Brasil. Os ingressos estão disponíveis no site/app R2com.vc.

Line-up completo da Semana 10:

30/08: Cabaré – Leonardo e Bruno & Marrone

31/08: Matheus & Kauan – Praiou; Matheus Fernandes

-01/09: Ana Castela; Mari Fernandez; Luan Pereira

Serviço:

Na Praia Festival 2024 – China

-Data: 28 de junho a setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: Disponíveis pelo app/site R2 com.vc

