Medalhista olímpico Guilherme Schimidt realiza aulão gratuito de judô

Nesta quarta-feira (28) o núcleo de judô do Fidas, localizado no Instituto Federal de Brasília (IFB) , em Ceilândia, terá a honra de receber o medalhista olímpico Guilherme Schimidt para um aulão especial. Guilherme, que recentemente conquistou a medalha de bronze por equipe mista nas Olimpíadas de Paris 2024 , estará compartilhando sua experiência e conhecimento com os alunos e entusiastas do judô na região.

O evento marca não só uma oportunidade única de aprendizado com um dos grandes nomes do judô brasileiro, mas também o lançamento oficial do primeiro núcleo de judô do Fidas, em Ceilândia. Para conduzir esse projeto, estão à frente do projeto pedagógico o Professor Vinícius Sakamoto, um atleta consagrado no cenário nacional da modalidade, e o sensei Vitor Hugo Tranquilini, que foi um grande atleta representando Brasília. Juntos, eles trarão uma vasta experiência e conhecimento técnico para orientar e inspirar os novos praticantes, garantindo a qualidade e o desenvolvimento do núcleo.

O aulão visa fomentar a prática do judô na comunidade, incentivando jovens e adultos a se envolverem com o esporte, que é conhecido por seus benefícios tanto físicos quanto mentais.

Alexandre Fidalgo, presidente do Fidas, destacou a importância desse evento para a comunidade de Ceilândia.

“A chegada do nosso primeiro núcleo de judô é um marco para o Fidas e para a região. Ter um atleta do calibre do Guilherme Schimidt participando desse momento é extremamente significativo. O judô é mais do que um esporte; é uma ferramenta de educação, disciplina e inclusão. Fomentar o judô em Ceilândia é oferecer às nossas crianças e jovens uma oportunidade de crescimento pessoal e social, além de promover a saúde e o bem-estar”, afirmou.

O evento é aberto ao público, e todos os interessados estão convidados a participar e prestigiar esse momento especial para o esporte na Ceilândia. O aulão será uma oportunidade única para aprender com um atleta de alto nível e fazer parte do desenvolvimento do judô na região.

Serviço:

Evento: Aulão de judô com Guilherme Schimidt

Data: 28 de agosto de 2024, quarta-feira

Horário: A partir das 20h

Local: IFB Ceilândia, Núcleo de Judô do Fidas

Endereço: QNN 26 Área Especial – Ceilândia, Brasília – DF, 72220-260

Entrada: Gratuita

