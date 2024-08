Redação GPS Investigado na França, CEO do Telegram é acusado de facilitar atividades criminosas

CEO do aplicativo de mensagens Telegram, Pavel Durov está no centro de uma investigação judicial na França, onde foi acusado de facilitar atividades criminosas por meio de sua plataforma. A informação é do The Sun .

O empresário, que se tornou cidadão francês em 2021, foi detido no último sábado (24) no aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris, e liberado após quatro dias de interrogatório sob custódia policial. Durov agora enfrenta a supervisão judicial e foi condenado a pagar uma fiança de € 5 milhões.

A investigação, que foi aberta no mês passado, alega que o Telegram tem sido utilizado para disseminação de material de abuso sexual infantil e tráfico de drogas, além de outras atividades ilegais. De acordo com as autoridades francesas, Durov e sua empresa falharam em cooperar com as investigações, recusando-se a fornecer informações e documentos solicitados legalmente.

“A imunidade material não autoriza o parlamentar a proferir palavras a respeito de qualquer coisa e de qualquer um, tampouco a praticar quaisquer atos em dissonância com a dignidade desse Parlamento”, afirmou Durov em resposta às acusações, destacando que é “absurdo” responsabilizar uma plataforma ou seu proprietário pelo abuso da mesma.

Se condenado, Durov poderá enfrentar até 20 anos de prisão por “fracasso em impedir o terrorismo” através do aplicativo. As acusações preliminares incluem uma série de supostas violações criminais, como terrorismo, narcotráfico, fraude, lavagem de dinheiro e distribuição de conteúdo pedocriminoso.

A prisão de Durov gerou reações acaloradas, tanto na França quanto na Rússia, onde alguns funcionários do governo sugerem que a detenção tem motivações políticas. O presidente francês, Emmanuel Macron, negou na segunda-feira (28) que a prisão tenha sido motivada por questões políticas, afirmando que se trata de uma investigação independente. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos declarou que está “acompanhando de perto o caso.”

Pavel Durov é amplamente conhecido por fundar o VKontakte, a rede social mais popular da Rússia, antes de criar o Telegram em 2013.

The post Investigado na França, CEO do Telegram é acusado de facilitar atividades criminosas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .