Pedro Reis Hotel Rosewood São Paulo inaugura triplex com diária que ultrapassa os R$250 mil

O Rosewood São Paulo, um dos hotéis mais sofisticados do Brasil , acaba de elevar o conceito de luxo na capital paulista com a inauguração da sua Penthouse Suite , uma suíte triplex localizada no 25º andar da Torre Mata Atlântica. Com uma diária de US$50 mil (aproximadamente R$274 mil), a nova acomodação do hotel oferece uma experiência única, combinando design de classe mundial, comodidades exclusivas e vistas deslumbrantes do horizonte de São Paulo.

Um refúgio exclusivo no coração da cidade

A Penthouse Suite ocupa mais de 1.115 metros quadrados distribuídos em três andares, capazes de acomodar até oito pessoas. O espaço, projetado pelo arquiteto francês Jean Nouvel, vencedor do Prêmio Pritzker em 2008, e com interiores assinados por Philippe Starck, é um verdadeiro oásis de tranquilidade e luxo.

A torre que abriga a suíte faz parte do Rosewood São Paulo, a única propriedade da rede na América do Sul, destacando-se como um ícone da hotelaria brasileira desde sua abertura, em janeiro de 2022.

Ao entrar na Penthouse Suite, os visitantes são imediatamente impactados pela luz natural que invade a sala principal de 158 metros quadrados, com painéis de vidro do chão ao teto e um pé-direito de cinco metros. O ambiente é decorado com peças de mobiliário brasileiro, como a icônica chaise longue Rio, de Oscar Niemeyer, e oferece uma vista panorâmica espetacular da metrópole, que se estende até onde a vista alcança.

Sofisticação em cada detalhe

Além da decoração luxuosa, a suíte é equipada com uma série de serviços exclusivos. Hospedando-se na suite, os clientes têm à disposição um mordomo e um motorista 24 horas, que utiliza um Range Rover Velar híbrido para transporte. Todas as refeições e bebidas estão incluídas na estadia, servidas no conforto da suíte, além de uma seleção especial de vinhos, champanhes e destilados de alto padrão.

No rooftop da suíte, os hóspedes podem relaxar em um jardim secreto e desfrutar de uma piscina infinita de mármore sauípe com 16 metros de comprimento, que parece se fundir com o céu ao redor. A combinação de luxo, privacidade e serviço personalizado faz da Penthouse Suite uma opção inigualável para quem busca o máximo de exclusividade e conforto.

Uma nova referência de luxo

O Rosewood São Paulo, desde sua inauguração, tem se destacado como um dos melhores hotéis do mundo, figurando na 27ª posição do ranking “The World’s 50 Best Hotels”. Localizado na rua Itapeva, a poucos metros da Avenida Paulista, o hotel ocupa o terreno do antigo prédio da Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, um edifício histórico tombado que foi revitalizado com um investimento de R$2,7 bilhões.

