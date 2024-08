Redação GPS Gabriel Galípolo é escolhido por Lula para presidir o Banco Central

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu que Gabriel Galípolo será o próximo presidente do Banco Central ( BC ), após o término do mandato de Roberto Campos Neto em dezembro. Atualmente, Galípolo exerce a função de diretor de Política Monetária na instituição.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (28/8) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante um evento no Palácio do Planalto. A indicação de Galípolo será agora encaminhada ao Senado, que deverá deliberar sobre sua aprovação. “Cabe ao Senado marcar e decidir, mas acredito que há uma sintonia entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente Lula quanto à importância dessa indicação. Vamos aguardar o pronunciamento de Pacheco,” afirmou Haddad.

Gabriel Galípolo, que foi um dos principais aliados de Haddad no Ministério da Fazenda no início de 2023, atuando como secretário-executivo, expressou sua gratidão pela indicação. “É uma honra, prazer e responsabilidade imensa ser indicado ao BC pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, declarou Galípolo.

O atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu mandato se encerra no final deste ano. Durante sua gestão, Campos Neto enfrentou críticas de Lula, especialmente em relação à política de juros adotada pelo BC.

