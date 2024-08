Redação GPS Festival de Veneza 2024: saiba quem são brasileiros confirmados

Em 2024, o Festival de Cinema de Veneza comemora o 92º aniversário de seu evento inaugural. Na icônica cidade italiana, a 81ª edição retoma nesta quarta-feira (28) e segue até o dia 7 de setembro. Para este ano, além da exibição de cinco produções brasileiras, o País também marca presença entre os especialistas que votam no título vencedor.

Enquanto o filme de Walter Salles concorre ao Leão de Ouro, Kleber Mendonça, conhecido pelos filmes Bacurau e Aquarius, é um dos jurados.

Saiba quais são os títulos brasileiros que fazem parte desta edição do festival:

Ainda Estou Aqui , de Walter Salles

Inspirada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, a produção concorre ao Leão de Ouro. Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro fazem parte do elenco.

Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa

Na seleção Fora de Concurso, o documentário foca na influência do cristianismo evangélico na política de extrema-direita no Brasil.

Minha Mãe É Uma Vaca , de Moara Passoni

Com Luísa Bastos, Helena Albergaria e Amorosa No no elenco, a obra faz parte da seção Horizontes Curtas.

A Hora e a Vez de Augusto Matraga , de Roberto Santos

A adaptação do conto de Guimarães Rosa será exibida na mostra Veneza Clássicos. Leonardo Villa, Joffre Soares e Maria Ribeiro fazem parte do time de artistas.

40 Dias Sem o Sol , de João Carlos Furia

A animação em realidade virtual está na seção Venezia Imersiva. Pelo olhar de uma criança, o público vai acompanhar a jornada emocional de uma família quando a mãe sofre um aborto espontâneo.

