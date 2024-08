Fernanda Moura Festa grandiosa reúne figuras da cidade em celebração à vida de Janete Vaz

Janete Vaz é figura querida na cidade. Por aqui, a pioneira criou, ao lado da sócia Sandra Costa , um dos negócios de maior sucesso, o Sabin . Como um natural resultado da sua atuação em Brasília em todos esses anos, criou uma gama de amigos e admiradores.

Para comemorar a chegada dos 70 anos, a empresária elegeu Cristina Gomes como cerimonialista e o Unique Palace como o local para reunir na data pessoas queridas.

Entre as tantas autoridades que fizeram questão de celebrar ao lado de Janete estiveram o governador Ibaneis Rocha, a primeira-dama Mayara Noronha, a vice-governadora Celina Leão, o ex-governador Paco Brito, o vice-presidente Geraldo Alckmin e dona Lu Alckmin. Ao lado de sua mulher, Anna Christina Kubitschek, o empresário Paulo Octávio também marcou presença.

A decoradora Valéria Leão foi o nome por trás da grandiosa decoração que mesclou os tons de preto e dourado com as folhagens conhecidas pelos admiradores do trabalho da profissional.

Com Antônio de Castro como mestre de cerimônia, a festa contou com catering assinado pelo Unique, música de Juninho Bessa e drinks do Week Bar.

Entre os highlights da noite, após cumprimentar todos os 250 convidados, Janete se juntou ao marido Flávio Marcílio em uma valsa.

Confira os cliques da noite:

The post Festa grandiosa reúne figuras da cidade em celebração à vida de Janete Vaz first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .