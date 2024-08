Tiago Fernandes Enfermeiros fazem protesto na área central de Brasília

Na manhã desta quarta-feira (28), ocorreu no Plano Piloto uma manifestação de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, organizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal (SindEnfermeiro-DF) . Aproximadamente 500 profissionais participaram de uma caminhada pela área central de Brasília para exigir maior valorização da categoria, além de um reajuste salarial.

Uma das faixas exibidas pelos manifestantes clamava por mais isonomia para os profissionais e mais atendimentos para a população. Segundo Jorge Henrique, presidente do SindEnfermeiro, o principal objetivo da manifestação é corrigir injustiças. “Somos a categoria que mais contribui para o Sistema Único de Saúde e, ao mesmo tempo, a que menos recebe entre as carreiras de ensino superior. Queremos o reconhecimento do governo para que sejamos uma categoria valorizada”, afirmou o presidente do sindicato.

Jorge acrescentou que atender às reivindicações dos enfermeiros seria uma forma de reconhecer o trabalho diário da categoria. “Atualmente, lideramos a política pública de saúde, mas não temos o devido reconhecimento. O último reajuste que conseguimos foi em 2022, mas deixou a desejar, Após isso, o governo se comprometeu a formar um grupo de trabalho para tratar dessas questões junto à categoria, mas até o momento isso não foi feito. Esperamos abrir uma nova mesa de negociação para corrigir essa injustiça”, concluiu.

De acordo com dados de 2023 divulgados pelo Info Saúde, os enfermeiros foram os líderes em consultas de pré-natal. Nos primeiros seis meses de 2024, eles também se destacaram em atendimentos gerais, totalizando um milhão e oitocentos mil atendimentos.

Para realizar a mobilização, os enfermeiros suspenderam temporariamente os trabalhos apenas no dia de hoje, das 7h às 19h.

O protesto começou na sede da Secretaria de Saúde (SES) localizada na 702 norte, passou pelo Palácio do Buriti e terminou na Câmara Legislativa, onde ocorreu uma assembleia da categoria. A manifestação contou com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que acompanhou todo o trajeto e interditou as vias por onde os manifestantes passaram.

