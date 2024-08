Beatriz Lima Leal Creamy e The Coffee unem-se em collab de hidratantes labiais

A Creamy une-se à The Coffee para uma collab inédita, trazendo o melhor dos dois mundos: hidratantes labiais da marca de produtos para cuidados com a pele com aromas das bebidas mais vendidas da cafeteria. A Lip Balms The Coffee Collection conta com três lip balms com “efeito gloss”, e em variações de tons nude. A collab já está disponível para compra no e-commerce da Creamy e em pontos de venda selecionados, a partir desta quarta-feira (28).

Inspirados nas bebidas Chai, Latte e Mocha, os hidratantes labiais ficam bem em todas as tonalidades de pele, e têm ativos em sua fórmula para regenerar, hidratar e dar volume aos lábios.

O Chai é uma bebida milenar, servida tanto quente quanto gelada. As especiarias dão um sabor diferente e único à bebida. O lip balm que faz referência ao Chai servido na The Coffee, tem tom de nude terroso e toque de canela. O Latte é feito com grãos e torras exclusivas de café da marca, e o hidratante labial inspirado na bebida é tem tonalidade mais clara e cheiro mais forte de café. O Mocha é a mistura de café com chocolate mais famosa da The Coffee, e o lip balm correspondente tem tom mais escuro e cheio mais intenso.

Felipe Cercal, Head de Marketing da Creamy, diz que a The Coffee Collection é uma das iniciativas da empresa com o objetivo de expandir a sua atuação no mercado de cuidados pessoais.

“ A The Coffee é pioneira no mundo do café. Então, não poderíamos ter escolhido um parceiro melhor para essa empreitada. Este é o resultado de duas marcas que valorizam a inovação e a busca por experiências sensoriais, eficazes e, acima de tudo, emocionais ”, explica.

Lorenza Vieira, coordenadora de branding da The Coffee, diz que a marca está realizada em poder levar a experiência da The Coffee para outro patamar, para um nível que acompanhará as pessoas em suas vidas de uma maneira diferente, com produtos que vão além da experiência da cafeteria. “ Este é o começo de uma nova jornada, que nos engrandece por escrever essa história ao lado da Creamy “, conclui.

Cada lip balm custa R$ 36,9o, e o kit da coleção completa é vendido no site da Creamy por R$ 95,89. Ao comprar qualquer item da The Coffee Collection , o cliente ganha um postal exclusivo com desconto no aplicativo da cafeteria. No balcão das lojas The Coffee, estará disponível um QR code , pelo qual os clientes poderão aproveitar um desconto nos Lip Balms Creamy.

