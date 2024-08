Redação GPS Conselho de Ética adia votação sobre processo contra deputado Glauber Braga

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados adiou, nesta quarta-feira (28), a votação do parecer que poderia dar continuidade ao processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Glauber Braga (PSol-RJ) . A decisão foi tomada após um pedido de vista, postergando a análise da representação (REP 5/24) apresentada pelo Partido Novo.

O relatório preliminar, elaborado pelo deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), é favorável à admissibilidade do processo, o que daria seguimento à investigação das condutas de Braga.

O parlamentar é acusado de agredir e expulsar um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) das dependências da Câmara, além de tentar agredir o deputado Kim Kataguiri (União-SP), que interveio em defesa do militante. O incidente ocorreu em abril deste ano.

Durante a sessão, o relator Paulo Magalhães argumentou que as ações relatadas na representação do partido Novo violam o Código de Ética e Decoro Parlamentar, que exige que os deputados tratem com respeito tanto os colegas quanto os cidadãos.

“A imunidade material não autoriza o parlamentar a proferir palavras ou praticar atos em dissonância com a dignidade deste Parlamento”, justificou Magalhães.

Em resposta, o deputado Glauber Braga criticou a decisão do relator de apoiar a continuidade do processo e acusou membros da Câmara, incluindo o presidente Arthur Lira (PP-AL), de estarem interessados em sua cassação.

“Minha defesa vai mostrar que há uma armação para me cassar,” declarou Braga, que reiterou não se arrepender da agressão. “O MBL é uma organização criminosa,” afirmou.

A votação do parecer preliminar deverá ser retomada na próxima reunião do Conselho de Ética, ainda sem data definida.

The post Conselho de Ética adia votação sobre processo contra deputado Glauber Braga first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .