Comissão de Meio Ambiente convoca Marina Silva para esclarecer queimadas no Brasil

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (28) um requerimento do deputado Rafael Prudente (MDB-DF) para convocar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para prestar esclarecimentos sobre o avanço das queimadas no Brasil. O depoimento da ministra está agendado para o dia 10 de setembro, às 14 horas.

A convocação ocorre em meio a uma crescente preocupação com os números alarmantes de incêndios registrados em 2024. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), já foram contabilizados mais de 107 mil focos de incêndio este ano, representando um aumento de 75% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os estados que mais registraram focos no último fim de semana foram Pará, Mato Grosso, São Paulo e Amazonas, com a Floresta Amazônica e o Cerrado sendo os biomas mais afetados.

O presidente da Comissão, deputado Rafael Prudente, destacou a necessidade de uma resposta contundente do governo para conter o avanço das queimadas.

“A ministra precisa explicar as ações que estão sendo tomadas e prestar contas ao parlamento e à sociedade sobre o que está sendo feito para impedir que essa situação se agrave nos próximos anos,” afirmou Prudente.

Ele ainda enfatizou a urgência de medidas efetivas: “Não podemos aceitar um aumento de 70% nas queimadas de um ano para outro. Algo claramente falhou na atuação do governo”, disse.

