Pedro Reis Cine Brasília apresenta semana repleta de estreias e festivais imperdíveis

O Cine Brasília está com uma programação especial na semana de 29 de agosto a 4 de setembro, trazendo estreias aguardadas, sessões solicitadas pelo público e festivais temáticos que prometem agradar a todos os gostos. Entre os destaques está a estreia de Estômago 2: O Poderoso Chef , sequência do aclamado filme de Marcos Jorge, que se passa 15 anos após os eventos do primeiro longa.

Além da aguardada estreia, o Cine Brasília segue com a exibição dos longas Tipos de Gentileza , de Yorgos Lanthimos, e Os Inseparáveis , de Jérémie Degruson, ambos atendendo a pedidos do público. Também está em cartaz o premiado curta-metragem Meus Santos Saúdam Teus Santos , de Rodrigo Antonio, selecionado na Chamada Pública de Curtas do Cine Brasília.

A programação ainda inclui a 7ª edição da Mostra de Cinema Latino-Americano e do Caribe , com exibições gratuitas de filmes de 17 países, e a Mostra Ciclocine: Salve O Planeta, Pedale! , que integra o Fórum Mundial da Bicicleta e o Bicicultura .

Além das exibições, o Cine Brasília lança uma chamada pública para a seleção de filmes realizados com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). As produções selecionadas poderão integrar a programação regular ou a Mostra FAC.

Programação e ingressos

Os ingressos para as sessões regulares custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada), com exceção das segundas-feiras, quando o valor único é de R$5. As sessões da 7ª Mostra de Cinema Latino-Americano e do Caribe , bem como da Mostra Ciclocine , são gratuitas.

Serviço:

Endereço: Cine Brasília – Asa Sul Entrequadra Sul 106/107, Brasília, DF, 70345-400

Contato: WhatsApp (61) 99878-2198 | E-mail [email protected]

Ingressos: disponíveis na bilheteria e online no site ingresso.com/cinema/cine-brasilia

Programação completa: de 29 de agosto a 4 de setembro, consulte em cinebrasilia.com ou @cinebrasiliaoficial

