Carlos Bolsonaro baixa o tom e sinaliza paz após crescimento de Pablo Marçal em SP

Após inúmeras tensões e trocas de farpas nas redes sociais, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), surpreendeu os seguidores, na noite desta quarta-feira (28), ao baixar o tom e adotar uma mensagem conciliadora a favor de Pablo Marçal , candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB.

O gesto do filho de Bolsonaro ocorre em meio ao crescimento do influenciador e coach nas recentes pesquisas de intenção de voto, o que tem movimentado a disputa eleitoral na maior cidade do País, mesmo com Marçal sendo filiado a um partido nanico.

O influenciador disputa com o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e com Guilherme Boulos (PSol), o qual tem o aval do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para concorrer em São Paulo.

Conhecido por ser o responsável pelas redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos e seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), estiveram recentemente envolvidos em polêmicas e ataques contra Marçal.

No entanto, o vereador agora sinaliza alinhar interesses e demonstrar que ambos compartilham objetivos semelhantes “para o futuro do Brasil”.

“Conversei há pouco com Pablo Marçal, foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil. Falamos sobre o 7 de setembro, censura e tudo que o país vem atravessando já há muito tempo”, declarou Carlos Bolsonaro, em uma publicação que marcou a mudança de tom.

Carlos também enfatizou que, durante a conversa, fez questão de esclarecer que não há a formação de um “gabinete direcionado para nenhum tipo de ação” e que tanto ele quanto Marçal estão cientes das cobranças naturais que surgem no processo político.

“Tenho certeza que com coração mais leve, São Paulo, Rio de Janeiro e o Brasil têm a oportunidade de cumprir as demandas que o povo realmente anseia”, acrescentou.

Leia a mensagem:

