Campeão olímpico é assaltado com faca e tem o Rolex levado em Barcelona

O campeão olímpico e ícone da vela no Reino Unido, Sir Ben Ainslie, foi vítima de um assalto à mão armada em Barcelona, onde seu relógio Rolex, avaliado em 17 mil euros foi roubado. A informação é do The Sun .

O incidente ocorreu no último sábado (24), quando Ainslie, de 47 anos, estava saindo de um restaurante na cidade espanhola. O ataque, conduzido por uma gangue, deixou o atleta em estado de choque.

Ainslie, que relatou o roubo às autoridades policiais de Barcelona na segunda-feira (26), comentou sobre o incidente em uma declaração ao *The Daily Telegraph*.

“Barcelona é uma cidade fantástica e tem sido uma excelente anfitriã para a America’s Cup. Nossa equipe se sente bem-vinda e tem desfrutado da estadia nesta cidade vibrante. No entanto, como em qualquer grande cidade, há riscos de crimes oportunistas, e infelizmente fui vítima de um. O caso agora está nas mãos das autoridades locais”, afirmou o velejador.

O crime ocorre quando Sir Ben lidera a equipe britânica na preparação para a Louis Vuitton Cup. A competição é um passo importante para a tentativa da equipe de conquistar a America’s Cup, título que seria inédito para o Reino Unido.

Ainslie, que é chefe de equipe e capitão, deverá enfrentar a atual campeã, Nova Zelândia, em outubro.

