Redação GPS Brasília terá quarta-feira (28) com calor e névoa, mas previsão indica melhoras

Brasília amanhecerá nesta quarta-feira (28) sob a influência ainda da densa névoa tóxica , consequência dos recentes incêndios que atingiram várias regiões, como São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Minas.

Com temperaturas que variam entre 15°C e 28°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMet ), a previsão é de que a fumaça se dissipe completamente até quinta-feira (29).

Apesar da expectativa de dispersão da névoa, os brasilienses devem se preparar para um dia de calor e secura no ar. A umidade mínima prevista é de 30%, com máxima de 80%, indicando a necessidade de cuidados extras com hidratação e proteção contra o sol.

O cenário meteorológico para esta quarta aponta, ainda, para um dia de céu claro, mas com névoa seca, especialmente durante a manhã.

O nascer do sol foi registrado às 06h21, e o pôr do sol está previsto para as 18h06, em um dia típico de inverno, marcado pelo clima seco e ameno.

A combinação de calor e baixa umidade, junto com a presença de partículas de fumaça no ar, pode agravar problemas respiratórios, especialmente em pessoas mais vulneráveis, como idosos e crianças.

Os ventos, previstos para soprar de fraco a moderado na direção leste-nordeste, podem contribuir para a dispersão da fumaça, o que pode trazer alívio para a população da capital federal.

É recomendado evitar atividades físicas intensas ao ar livre e manter-se hidratado ao longo do dia.

The post Brasília terá quarta-feira (28) com calor e névoa, mas previsão indica melhoras first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .