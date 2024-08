Redação GPS Brasília recebe lançamento do maior evento de capoeira do mundo

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) irá promover o lançamento da 8ª edição do maior espetáculo de capoeira do mundo, o VMB8 100K, que será disputado em Brasília . O lançamento acontecerá nesta quinta-feira (29), às 19h, no hall do restaurante Osteria Vicenza, no Brasil 21, Setor Hoteleiro Sul. O evento está marcado para os dias 8 e 12 de outubro .

A coletiva receberá os ex-UFC Alan Nuguette e Cezar Mutante, que pela primeira vez estarão frente a frente na capoeira, além de destaques da divisão de Elite do evento, o atual tetracampeão do evento, Erick Maia, e Eberson Pereira, bicampeão master e mestre que é referência na capoeira de alto rendimento.

