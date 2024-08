Redação GPS Atriz de Chiquititas estará nas Paralimpíadas

Giovanna Boscolo , 22 anos, fez parte do remake de Chiquititas , exibido pelo SBT entre os anos de 2013 e 2015. Além de atriz, Giovanna é atleta e fará parte do elenco dos brasileiros nas Paralimpíadas de Paris, que se inicia nesta quarta-feira (28).

Com ataxia de Friedreich, Giovanna competirá na classe F32 do atletismo, categoria esta responsável por reunir atletas que tenham a coordenação motora e o controle muscular comprometidos. Ela tornou-se medalhista de bronze no lançamento de club no Mundial de Atletismo Paralímpico de 2024.

A brasileira disputará as modalidades de arremesso de peso e de club, que irão ocorrer no domingo (30) e na quarta-feira (4), respectivamente.

Ataxia de Friedreich é uma doença genética neurodegenerativa que afeta o equilíbrio e a coordenação motora, podendo acometer os movimentos. Antes de saber do diagnóstico, Giovanna praticava ginástica aeróbica e chegou a ser campeã brasileira em 2014.

Em Chiquititas , a atriz interpretou Michelle Kubitschek, integrante de um grupo que praticava bullying com as jovens que viviam no orfanato Raio de Luz.

