Abav Expo retorna a Brasília com expectativa de R$ 30 mi em negócios

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (28), no Palácio do Buriti, com a presença da presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav Nacional), Ana Carolina Medeiros, da diretora executiva da entidade, Jerusa Hara, e do secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo.

“Mas acreditamos também nesse legado posterior à feira, de conseguirmos vender mais pacotes e trazer dinheiro novo com turista novo para incrementar a nossa economia”, defendeu o secretário.

Segundo Cristiano, o objetivo da feira é tornar Brasília um destino ainda mais atrativo para o público nacional e internacional.

“A nossa perspectiva, sendo bastante conservadora, é que, durante a semana da feira, teremos uma injeção de mais de R$ 30 milhões. Esses valores incluem gastos com hospedagem, transporte, alimentação, além da montagem dos estandes e do próprio evento, gerando emprego e renda imediata”, afirmou Ana Carolina.

Com uma área de 30 mil m², a Abav Expo deste ano contará com a presença de aproximadamente 30 mil participantes, entre expositores, profissionais do setor e visitantes de diversas partes do mundo.

O evento abrigará 198 estandes e cerca de 1,5 mil marcas, representando 22 destinos internacionais, 26 estados brasileiros e 15 municípios. Além disso, o Espaço Operadoras, o maior em feiras do setor, reunirá 36 empresas e 120 compradores convidados, proporcionando uma vitrine estratégica para as marcas.

Programação

A programação da Abav Expo 51 inclui o Abav Talks, um espaço dedicado à capacitação e troca de experiências, com quatro arenas temáticas: Inovabilidade, que abordará questões de ESG; Estratégias, focada nas transformações positivas para órgãos e empresas; Especialização, com capacitações técnicas; e Vivências e Lazer, oferecendo experiências únicas em cada destino. Serão 60 treinamentos distribuídos entre palestras e painéis, discutindo temas como “Afro Turismo e Povos Originários”, “Turismo 60+”, “Turismo Inclusivo e Diversidade”, entre outros.

Outro destaque é o Abav Buyers Club, que trará 60 compradores internacionais de 13 países, além de 60 compradores nacionais, promovendo um intercâmbio de negócios com mercados emissores nas Américas, Caribe e Europa.

A área internacional da feira contará com mais de 20 destinos representados e oferecerá uma imersão autêntica em culturas e tradições globais.

Inovação e sustentabilidade

Neste ano, a Abav Nacional inovou com a 1ª Jornada do Turismo 2030, uma iniciativa que abordará estratégias para enfrentar os desafios climáticos, em parceria com o governo do Mato Grosso do Sul.

A programação incluirá painéis de discussão e o lançamento da websérie Turismo Regenerativo e Descarbonização da Aviação . Além disso, a Jornada Abav ESG promoverá ações voltadas ao desenvolvimento sustentável, incentivando o uso de materiais reutilizáveis e a inclusão social.

Uma das novidades da edição 2024 é o Desafio Abav, que introduz a gamificação na feira, incentivando a interação entre expositores e visitantes através de trilhas que promovem networking e recompensas.

Abertura ao público

Em uma iniciativa inédita, a Abav Expo abrirá suas portas ao público em geral no dia 28 de setembro, proporcionando uma oportunidade para consumidores conhecerem mais sobre produtos e destinos turísticos.

A entrada solidária custará R$ 20 e o valor arrecadado será doado à organização Médicos Sem Fronteiras .

Serviço: