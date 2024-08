Redação GPS Terraço Shopping recebe a Beer Week a partir de quinta-feira (29)

Os amantes de cerveja têm compromisso marcado no Terraço Shopping, entre quinta-feira (29) e domingo (1º), quando, pela primeira vez, o centro de compras receberá a Beer Week. O evento, que reúne profissionais da indústria cervejeira e entusiastas da bebida em workshops de cultura cervejeira, harmonização e mercado cervejeiro, terá ainda uma feira com expositores que trarão opções nacionais e internacionais para degustação e venda, além de outros produtos gourmet.

Na sexta-feira (30), às 17h, o evento terá o primeiro Beer Talk, com Daniel Ribas, dono da Cervejaria Zanadu, uma das principais referências do mercado das artesanais de Brasília. Em 2017, começou produzindo suas primeiras criações em casa. Em pouco tempo, os produtos se transformaram em um negócio de sucesso, refletindo sua dedicação e habilidade em criar cervejas únicas e memoráveis.

Daniel se tornou conhecido por sua capacidade de inovar, misturando sabores e cores do Cerrado com estilos consagrados do mercado internacional. Assim, criou assim receitas que encantam os aficcionados por cerveja e os curiosos em busca de novas experiências sensoriais.

No sábado (31), às 14h, quem sobe ao palco no Beer Talk é a sommelier Bárbara Soares. Ela atua na gastronomia desde 2012 e iniciou sua carreira em Brasília como personal chef, participando de inúmeros eventos gastronômicos, expondo seus produtos e oferecendo serviços para um público diversificado. Ao longo do tempo, começou a integrar bebidas em suas ofertas, promovendo harmonizações em seus eventos. Em 2016, obteve a certificação de Sommelier de Cervejas e passou a atuar como jurada em diversos concursos da bebida.

Mais tarde, às 17h30, Marcelo Naves, fundador da Cervejaria Quatro Poderes, uma das principais referências do cenário cervejeiro de Brasília, participará do Beer Talk. Fundada em janeiro de 2018, a Quatro Poderes se destacou por inovação e qualidade. A trajetória de sucesso da empresa é marcada pelo lançamento de rótulos premiados, como a Saison Cagaita e a Pérola do Cerrado, uma Session IPA desenvolvido pela Embrapa. Com uma gama de produtos que valoriza a biodiversidade do Cerrado e eleva a qualidade da cerveja artesanal no Brasil, Marcelo Naves é uma figura central no movimento craft beer de Brasília, impulsionando o setor com sua paixão, criatividade e compromisso com a excelência.

Encerrando o Beer Talk, no domingo (1º), às 17h30, será a vez do gastrólogo Rodrigo Hosannaah. Com uma sólida formação acadêmica e prática na área de gastronomia e bebidas, Rodrigo é também um Sommelier de Cervejas, formado pela primeira turma da renomada instituição Science of Beer, em Brasília. Com uma paixão especial pela harmonização de cervejas com a comida e a rica gastronomia brasileira, Rodrigo se tornou um especialista nessa área, oferecendo uma perspectiva única e sofisticada para um casamento entre sabores e aromas.

A Beer Week ainda trará atrações musicais para divertir os apaixonados pelo mundo cervejeiro, na quinta-feira (29) e no sábado (31), às 19h. Os visitantes poderão se divertir com a apresentação dos mineiros da Banda Hauli, que têm mais de 30 anos de estrada dividindo o palco com grandes nomes da música brasileira como Capital Inicial e Detonautas. Em seu repertório estão clássicos nacionais e internacionais das décadas de 80 e 90. Na banda estão Henrique Ayres no sax e vocal, Cláudio Martins no baixo, Renato Caetano na guitarra e vocal, e Daniel Monteiro na bateria.

Na sexta-feira (30), às 19h, a atração musical da Beer Week é a dupla Nathasha e Luigi, conhecidos como NL Acústico. Desde 2021, eles têm encantado o público em eventos em Brasília com suas apresentações cativantes e intimistas. Com um repertório diversificado, que abrange MPB, jazz, pop/rock nacional e internacional, Nathasha e Luigi trazem uma experiência musical única e envolvente para cada performance. Suas interpretações, cheias de emoção e sintonia, refletem a profunda conexão entre eles, tornando cada apresentação um momento inesquecível para o público.

Serviço:

Beer Week – Praça Central

Quinta-feira (29/08) – 16h às 22h

Sexta e Sábado (30 e 31/08) – 14h às 22h

Domingo (01/09) – 12h às 20h

Programação:

Quinta-feira – 29/08

19h às 21h – Atração musical: Banda Hauli (Pop e blues)

Sexta-feira – 30/08

17h às 18h – Beer Talk: Mercado Cervejeiro Brasiliense com Daniel Ribas (Cervejaria Zanadu e Publican Bar)

19h às 21h – Atração musical: NL Acústico (MPB e Jazz)

Sábado – 31/08

14h às 15h – Beer Talk: Tudo Harmoniza com cerveja! Com Bárbara Soares (Gastróloga e Sommelier)

17h30 às 18h30 – Beer Talk: Brasília e seus Sabores! Ingredientes do Cerrado na cultura e produção Cervejeira com Marcelo Naves (da Quatro Poderes)

19h às 21h – Atração musical: Banda Hauli (Pop e blues)

Domingo – 01/09

17h30 às 18h30 – Beer Talk: Estilos e Escolas Cervejeiras com Sommelier Rodrigo Hossanah (Chef de Cozinha e Sommelier de Cerveja)

