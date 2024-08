Redação GPS Tarantino fala sobre culpa de Alec Baldwin em morte no set de filmagem

Em julho de 2024, a juíza encarregada do caso de homicídio culposo envolvendo Alec Baldwin no set de filmagem de Rust alegou que as evidências do caso favoráveis ao ator foram ocultadas pelo Estado e, assim, optou por arquivar o caso. Ainda assim, a situação tem se desdobrado.

Em entrevista ao podcast Club Random, Quentin Tarantino alegou que Baldwin tem uma parcela de culpa na morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins.

“Como pode ser culpa [de Baldwin] – você achando que ele atirou naquela diretora de propósito ou não. E se ele não atirou nela de propósito, então é tudo besteira. Estou errado?”, disse o apresentador Bill Maher.

Como resposta, Tarantino opinou. “Acho que estou sendo justo o suficiente ao dizer que o armeiro, o cara que lhe entrega a arma, é 90% responsável por tudo o que acontece quando se trata daquela arma. Mas o ator é 10% responsável nesse tipo de situação. É uma arma. Você é um parceiro na responsabilidade até certo ponto”.

O diretor completou dizendo que ““o cano da arma esteja limpo, que não haja nada preso no meio e que sejam mostradas as balas de festim usadas na cena”.

The post Tarantino fala sobre culpa de Alec Baldwin em morte no set de filmagem first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .