She is the moment: Nathália Moura

“ She’s an icon, she’s a legend, and she is the moment ” – a frase na voz da apresentadora de TV Wendy Williams saiu da For You Page do Tik Tok e caiu no vocabulário da geração Z para enaltecer meninas e mulheres que são “o momento”. Pensando nisso, a coluna Flay Leite seleciona perfis como esses para explorar.

Nathália Moura define-se como “ uma mistura de coisas “. Nascida em Belo Horizonte (Minas Gerais), é também conhecida por Nath, Na ou Tata. A influenciadora digital ama tudo que tem a ver com criatividade, arte e moda.

“ Estou sempre em outro universo: o que eu criei na minha cabeça. Passo horas refletindo sobre a vida, criando histórias, lendo livros, escrevendo. Mas também amo a comunicação: conversar, me conectar com pessoas, conseguir fazer qualquer coisa por elas, seja indicar coisas, servir de inspiração, falar qualquer coisa que impacte de alguma forma. Sou uma introvertida-extrovertida “, explica.

Nathália é dona de um feed no Instagram que podemos passar horas admirando, “ eu sempre amei tirar fotos “, comenta. Esse olhar apurado para estética vem de sua experiência como modelo, que começou aos 13 anos e durou até os 19. Atualmente, Nathália divide seu tempo entre a advocacia e a carreira de influenciadora digital, buscando equilíbrio, como uma boa libriana do dia 18 de outubro.

À coluna Flay Leite, Nathália contou que a vida de influenciadora digital surgiu gradualmente, crescendo mais a partir de 2020. Ela percebeu o sucesso de sua carreira digital quando começou a lucrar com publicidades, e precisou montar uma equipe de apoio, incluindo assessora e fotógrafo, para conciliar com o tempo que passa no escritório como advogada todos os dias. Hoje, Nathália soma mais de 100 mil seguidores (na maioria, meninas e mulheres) no Instagram.

Para se conectar mais com o seu público, Nathália conversa com suas seguidoras sobre os mais diversos assuntos – astrologia, moda, beleza – e até mesmo dá conselhos. A mensagem principal que gosta de passar em suas mídias sociais é sobre autenticidade.

“Quanto mais autêntico você é, mais você vai atrair o que é para ser seu. Ou seja: o maior segredo de todos os tempos é ser você mesmo, fiel aos seus princípios, ao seu estilo, ao que você acredita”, destaca .

No Instagram, Nath aparece mais em fotos, tendo seus conteúdos postados organicamente – “ é sobre aquilo que eu quero postar “, diz. Sua forma preferida de comunicação é a escrita. Inclusive, ela mantém um blog pessoal com textos de sua autoria.

E o que inspira Nathália? Arte! Música. Pintura. Fotografia. Escrita. Ela conta que seu aplicativo preferido é o Pinterest. “ Passo horas salvando imagens aleatórias, não para copiar, mas porque é satisfatório ver coisas bonitas. Eu realmente tenho uma coisa com a estética e tento passar isso para meu Instagram.”

Falando sobre moda, ela diz que não gosta de seguir todas as tendências, e apenas usa aquelas que fazem sentido no seu estilo pessoal. Nathália gosta de peças que saiam do comum, que se destacam. Os looks modernos e jovens são os seus preferidos. “ Acredito que agora é a minha melhor fase de estilo, e a que mais representa minha personalidade “, diz.

Nathália conclui refletindo sobre sua carreira:

“ E acho que por isso o trabalho de influenciadora se encaixou tão bem para mim, porque com ele eu consigo ser tudo que eu amo. Acho que a versão da Nathália que eu sou hoje na verdade é a idealização de tudo que eu já quis ser quando eu era mais nova, e acabo me tornando e aperfeiçoando todos os dias .”

