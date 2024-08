Redação GPS Rodrigo Durães e Roniz Lima casam-se em cerimônia religiosa

Após três décadas de amor, parceria e cumplicidade, o empresário Rodrigo Durães e a médica Roniz Lima selaram o matrimônio em uma cerimônia emocionante na última sexta-feira (23/8), no Espaço da Lenda, em Brasília. No cenário rodeado pela natureza, o noivo surpreendeu os convidados ao chegar montado em um cavalo branco, enquanto a noiva desembarcou de um Porsche vermelho.

O casal oficializou esse laço diante de Deus e dos familiares, entre eles os filhos Danielli, médica, e Fernando, empresário, além de amigos de várias parte do Brasil e dos Estados Unidos, fortalecendo ainda mais os votos que os têm unidos ao longo de suas vidas.

Roniz Lima Rodrigo Durães com sua mãe Cirinea Tamietti e filha Danielli Tamietti Durães A cerimônia Danielli Tamietti Durães Roniz Lima com filha e irmão Romulo Xavier de Lima O lindo casal Gustavo, Renata e Ana Clara Carvalho , atrás Lamartine Porfirio Os filhos Fernando e Danielli Canrobert e Adriana Oliveira. No fundo Marco e Gabriela Saraiva, Abimael Moura , Diderot Parreira. Amigos dos noivos O casal Família Durães Fotógrafo do evento Augusto Félix Padrinhos Madrinhas Danielli, Rodrigo, Roniz e Fernando O brinde Fernando Durães O casal Livia Tamietti com imagem de Santa Terezinha Rodrigo e Roniz 1WhatsApp Image 2024-08-26 at 5.11.47 PM

O vestido da noiva foi assinado por Isabele Noivas e a maquiagem feita por Lázaro Resende. Já o noivo vestiu Valdir Camargo e Louis Vuitton. A decoração do espaço foi de Pat Garcia e os cliques feitos por Augusto Felix. A filmagem foi produzida por Lucas Wedd.

A animação da festa ficou por conta das bandas Venosa e DF Music, enquanto o buffet foi preparado pela Federal e a bebidas servidas pela DUO drinks.

Os cinquenta anos de Rodrigo Durães

As celebrações não pararam por aí. No dia seguinte (24/8), foi comemorado o aniversário de 50 anos do Rodrigo Durães no Haras Maranello, com buffet e bebida de Dr. Picanha, bolo criado por Cecília Falcão e Deusa, e doces da Cirônia. O aniversariante usou terno Dolce & Gabbana.

Milene Cristina e Sam Duarte foram os encarregados pela música do fim de tarde.

Confira os registros do aniversário feitos por Vanessa Castro:

Rodrigo Durães e Cirinea Tamietti Durães Danielli Tamietti, Rodrigo Durães, Roniz Lima, Fernando Durães e Ana Clara Carvalho Bruno Dantas e Marina Dantas Roniz Lima, Rodrigo Durães, Cléber Lopes, Adriana Lopes, Guto e Roberta Rollemberg Adriano Durães e Darlan Carvalho Helena Silva, Emerson Dutra, Bruno Dantas e Marina Dantas Paulo Andrade e Rodrigo Durães Pietra, Eliene e Paulo Andrade Rafael Gonçalves, Laissa Leite e Rafaela Gonçalves Rosângela Melo e Caroline Santos Ruver e Rachel Freitas Teresinha Sousa Lacerda e Jadir Biangulo Lacerda Thelma Gonsalves e Verner Miranda Valéria Durães e Marcelo Durães Verner Miranda e Rodrigo Durães Raquel, Vilmar, Viviane e Sophia Nunes Renata Lima e Luiz Felipe Ribeiro Willy Eduardo, Lara Lima e Arthur Lima Nara Dornela e Rafael de Lima Marjori e Rafael Venâncio Lamartine Vieira, Fabiano Napoli e Ricardo Tavares Laissa Leite, Pedro Henrique Pacheco, Rodrigo Durães, Jaqueline Souza e Ricardo Tavares Alessandro Caiado e Thaís Vergne Adriana Monteiro, Amanda Azevedo, Pedro Henrique Pacheco, Ricardo Tavares, Rodrigo Durães, Roniz Lima, Marco Tulio, Jaqueline So Lara Lima e Nara Dornela Rene Xavier de Lima Waldorf Costa, Jacqueline Miliosi, Roniz Lima, Rodrigo Durães, Amauri Junior e Andrea Sammartino Mileni Cristine

The post Rodrigo Durães e Roniz Lima casam-se em cerimônia religiosa first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .