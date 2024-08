Redação GPS PaulOOctavio celebra Dia do Corretor de Imóveis com ações para os profissionais

Para celebrar o Dia do Corretor de Imóveis, comemorado em 27 de agosto, a PaulOOctavio promoveu, nesta terça-feira (27), em sua Central de Vendas da Asa Norte, uma série de ações voltadas ao maior conforto dos profissionais. Café da manhã especial, massagens relaxantes e atividades que valorizem a classe foram oferecidas durante todo o dia.

Um dos profissionais mais tradicionais da cidade, o empresário Paulo Octávio fez questão de acompanhar de perto tudo o que foi feito para homenagear a classe a qual pertence desde 1970. “A profissão é tão importante que eu me lembro bem, quando morava do sul de Minas, de um corretor vendendo imóveis em Brasília para meu pai. E esse foi dos motivos que fizeram a minha família se transferir de Lavras para a capital da República” , relembrou.

“JK foi muito inteligente. Ele foi o nosso padrinho, pois convocou corretores de todo o Brasil todo para vender o sonho da nova capital. E isso aconteceu e a cidade, hoje, se consolidou. E a nossa atividade não para. Todos os dias, aqui no DF, nós estamos desbravando novas áreas, novas cidades, novos bairros, novos condomínios. Em cada um com a participação do corretor de imóveis” , afirmou.

A profissão, como disse Paulo Octávio, requer muita coragem, determinação e persistência, alem de ser grandiosa. Com quase 50 anos de mercado, sua empresa comercializou milhares de imóveis. “Sempre que encontro com cada um dos nossos clientes, eles mostram a satisfação de ter investido no mercado imobiliário e de terem construído o seu lar. Isso é muito importante, essa é a graficação da nossa atividade” , destacou.

O diretor comercial da PaulOOctavio , Fabio Kertenis Mendes, organizador do evento, lembrou que os corretores de imóveis de Brasília são extremamente valorosos. “São homens e mulheres que fazem da profissão a busca de um mercado equilibrado, com a construção de lares e proporcionam bons investimentos” , concluiu.

