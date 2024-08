Redação GPS Pablo Marçal lidera em São Paulo com 36,4% das intenções de voto, aponta pesquisa

Candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal surge pela primeira vez na liderança das intenções de voto, segundo pesquisa realizada pelo instituto Veritá.

No cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Marçal aparece com 36,4% das intenções de voto e destaca-se à frente dos concorrentes na corrida eleitoral da capital paulista.

Guilherme Boulos, candidato do PSol, ocupa a segunda posição com 25,4% das intenções de voto, enquanto o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aparece em terceiro lugar, com 16,7%.

Outros candidatos que figuram na pesquisa incluem José Luiz Datena (PSDB), com 7,4%, Tabata Amaral (PSB) , com 6,9%, e Mariana Helena (Novo), que registra 4,2% das intenções de voto. Bebeto Haddad (DC) aparece com 2%, enquanto Ricardo Senese (UP), Altino Prazeres (PSTU) e João Pimenta (PCO) obtiveram menos de 1% das intenções de voto.

A pesquisa, realizada entre os dias 22 e 26 de agosto, entrevistou 3.020 eleitores utilizando unidades automatizadas com reconhecimento de voz. A margem de erro do levantamento é de 2,0 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.

O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02725/2024.

