ESTADÃO CONTEÚDO Oasis anuncia retorno da banda e turnê em 2025

O Oasis, banda britânica conhecida por seus sucessos atemporais como Wonderwall e Don’t Look Back in Anger , confirmou na madrugada desta terça-feira (27) que se reunirá para uma turnê de retorno em 2025. O anúncio marca o fim de um hiato de 15 anos e, consequentemente, a longa rivalidade entre os irmãos Liam e Noel Gallagher.

Em uma publicação nas redes sociais, a banda anunciou que os ingressos para as 14 datas disponíveis estarão à venda às 9h do próximo sábado (31). A turnê começará em 4 e 5 de julho de 2025 em Cardiff, País de Gales, antes de passar para quatro datas em Manchester, quatro no estádio Wembley de Londres, duas em Edimburgo e duas em Dublin, onde a turnê terminará em 17 de agosto.

“ É isso. Isso está acontecendo “, diz a postagem que acompanha um vídeo com momentos da banda.

A banda se separou em 2009 após muitos anos de brigas internas, com Noel Gallagher deixando oficialmente o grupo pouco antes de uma apresentação em um festival perto de Paris. Mesmo antes da dissolução, os irmãos tinham um relacionamento antagônico havia muito tempo e, segundo consta, não se falaram por anos após o término.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Oasis (@oasis)

The post Oasis anuncia retorno da banda e turnê em 2025 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .