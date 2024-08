Redação GPS Novo cruzeiro de luxo é anunciado na América do Sul

O grupo Sanctuary Retreats anunciou o seu novo cruzeiro , o Pure Amazon, que irá navegar pelas águas da Amazônia peruana a partir de julho de 2025. A marca, conhecida por operar cruzeiros luxuosos na África, terá sua primeira embarcação na América do Sul. O barco com dez suítes e duas cabines individuais, para um grupo seleto de apenas 22 hóspedes, passará pela Reserva Nacional Pacaya-Samiria.

Os viajantes poderão apreciar as paisagens do local que possui mais de mil espécies de animais e 965 espécies de plantas silvestres, em itinerários de três, quatro e sete dias. O barco apoia projetos de conservação da região e promete uma imersão cultural e sustentável, com experiências culturais imersivas em comunidades locais. Serão oferecidas excursões diárias ao lado de guias especializados pela floresta amazônica e passeios de caiaque.

Com design da arquiteta Adriana Granato que valoriza o artesanato local, o Pure Amazon será para viajantes que gostam de sentir a natureza de perto, prezando pelo conforto e alta gastronomia.

As reservas ainda não estão abertas, mas os interessados podem preencher um formulário no site da empresa para receber uma notificação exclusiva.

Em 2021, o Peru foi eleito o melhor destino para cruzeiros fluviais pelo World Cruise Awards. Os cruzeiros da Delfin Amazon Cruises, Uniworld e da Aqua Expeditions já exploram a Amazônia peruana.

