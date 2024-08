Redação GPS Nos 25 anos do Ministério da Defesa, Lula anunciará alistamento feminino voluntário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta quarta-feira (28), da cerimônia que celebra os 25 anos de criação do Ministério da Defesa . O evento, previsto para ocorrer às 11h, será realizado no Clube do Exército e contará com a presença do ministro da Defesa, José Mucio Monteiro.

Durante a solenidade, será anunciado pelo presidente o início do alistamento militar voluntário para mulheres, uma medida inédita nas Forças Armadas brasileiras.

Até então, a participação feminina nas Forças Armadas estava restrita aos cursos de formação de suboficiais e oficiais. Com essa nova iniciativa, mulheres a partir de 18 anos poderão se alistar voluntariamente, algo que antes era permitido apenas para os homens.

Além do anúncio histórico, 246 personalidades civis e militares, juntamente com três instituições militares, serão condecoradas com a Ordem do Mérito da Defesa, uma das mais altas honrarias concedidas pelo Ministério da Defesa. A cerimônia faz parte das comemorações oficiais dos 25 anos da pasta, que foi criada em 10 de junho de 1999.

