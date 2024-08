Redação GPS No icônico Hotel Rosewood, Baile do BB tem mais uma edição de sucesso

Black and white era o dress code da noite. A ambientação era com inspirações no icônico baile preto e branco realizado por Truman Capote em Nova York, na década de 60. Looks grifados, abraçando os brilhos e transparências, fizeram parte da noite. A quarta edição do Baile do BB tomou conta do Hotel Rosewood .

Beto Pacheco, o anfitrião da festa, abriu a noite, no tapete vermelho, ao lado do sócio Tiago Moura. O evento beneficente arrecada fundos para a Casa Santa Teresinha, que cuida de crianças com doenças genéticas de pele.

Influenciadores e celebridades eram os convidados da festa. Entre as escolhas das personalidades, os ternos predominaram, tanto pelos homens quanto pelas mulheres.

Entre os destaques está Sabrina Sato, que apareceu em um look xadrez da Balmain.

Confira outros famosos que estiveram presente:

Thássia Naves

Renata Kuerten

Fernanda Motta

Jade Picon

Patrícia Bonaldi

Helena Bordon

José Loreto

Anttonia

Elisa Zarzur

Rafa Brites

Luciana Gimenez

Vanessa Lopes

