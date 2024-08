Redação GPS Idosa de 96 anos se torna a mais velha do Reino Unido a ser condenada por direção perigosa

Uma mulher de 96 anos, que depende de cadeira de rodas, se tornou a pessoa mais velha do Reino Unido a ser condenada por direção perigosa. June Mills admitiu sua culpa no Tribunal da Coroa de Liverpool, após causar um acidente que resultou na morte de uma pedestre de 76 anos e ferimentos em outra mulher de 80 anos. As informações são do The Sun .

O incidente ocorreu em 2 de agosto do ano passado, quando Mills, ao volante de seu Vauxhall Corsa, perdeu o controle do veículo e subiu na calçada em Sefton, Merseyside. Durante o acidente, Brenda Joyce, de 76 anos, foi atingida fatalmente enquanto caminhava, e uma segunda mulher, de 80 anos, ficou ferida.

No tribunal, foi revelado que Mills perdeu o controle do carro ao pressionar excessivamente o acelerador, levando ao trágico acidente. Segundo a defesa, representada por Tom Gent, a idosa entrou em pânico quando o pedal do acelerador ficou preso sob seu pé, e ela não conseguiu reagir adequadamente para evitar o desastre.

Durante a audiência, Mills se apresentou em uma cadeira de rodas, acompanhada por seu marido, que estava sentado na galeria pública. Devido à sua condição física, a defesa argumentou que ela só consegue andar alguns passos e provavelmente não estaria apta a cumprir trabalhos comunitários não remunerados, uma pena comum nesses casos.

O caso de June Mills levanta questões sobre a segurança no trânsito e a aptidão de motoristas idosos para continuar dirigindo. A condenação marca um precedente na justiça britânica, destacando a gravidade das consequências de erros ao volante, independentemente da idade ou condição física do motorista.

The post Idosa de 96 anos se torna a mais velha do Reino Unido a ser condenada por direção perigosa first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .