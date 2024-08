Redação GPS Grupo Mulheres do Brasil promove talk com mulheres de destaque em Brasília

O Grupo Mulheres do Brasil – Brasília completa sete anos de trajetória e, em comemoração ao seu aniversário, o evento Portas Abertas convocou mulheres de perfis variados para um bate-papo com empreendedoras da sociedade civil.

A anfitriã Claudia Ramalho, gerente-executiva de Cultura do SESI, recebeu no palco Paula Santana, jornalista e sócia-fundadora do GPS|Brasília; Roberta Eugênio, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial; Janete Vaz, vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil – Brasília, e Gianetti Sena Bonfim, ex-atleta brasileira e mãe e treinadora do medalhista olímpico Caio Bonfim.

Com o objetivo de mobilizar mulheres para integrarem o Grupo Mulheres do Brasil e mediado pela jornalista Sheila D’Amorim, o rico debate abordou a inserção de cada convidada em suas áreas de atuação.

O grupo foi criado em outubro de 2013 por quarenta mulheres de diferentes segmentos e é presidido pela empresária Luiza Helena Trajano. O pilar do projeto é estimular o protagonismo feminino, fazer parcerias e elaborar planos de ação.

Confira os registros do talk feitos por Rayra Paiva:

Marluce Lopes, Paula Santana, Janete Vaz e Gianetti Sena Bonfim Paula Santana e Sueli Rodrigues Paula Santana e Cláudia Ramalho Janete Vaz Carol Caputo, Janete Vaz e Paula Santana Luciana Soares, Lara Souto, Bárbara Freitas e Mildred Campoi Maria Alvina Nogueira, Paula Santana e Ilda Peliz Marina Pasolini, Adilia Segura, Silvia Seabra e Lucila Nagata Socorro Medeiros e Diana Andrade Valdete Drummond e Elizabeth Campos Jaqueline Batista, Luciana Soares, Gracileidy Bacelar, Marcileia Lima e Cláudia Ramalho Josilma Rodrigues, Janete Vaz e Kelly Rocha Juliana Solidade Luciana Barbosa, Luciana Soares, Aline Barbosa e Luciana Roscoe Luciana Roscoe, Janete Vaz e Elizabeth Campos Cassiana Abritta e Jordana Saldanha Célia Neves, Silvia Seabra, Cosette Castro, Cláudia Ramalho e Ieda Borges Paula Santana e Roberta Eugênio Mildred Campoi Janete Vaz Luciana Roscoe Gianetti Sena Bonfim Giselle Ferreira Ilda Peliz Cassiana Abritta Carol Caputo

