Henrique Neri Governo fecha acordo com Senado e produzirá um novo decreto para armas

O presidente Lula fechou um acordo com o Senado para evitar a votação da proposta que viria a anular trechos do decreto presidencial que aumenta as restrições para o acesso às armas no País. A proposta do Senado tinha como objetivo flexibilizar as normas para se adquirir armas.

O autor da proposta, deputado Ismael Alexandrino (PSD-GO), o relator, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e a oposição decidiram que o Poder Executivo tem até a próxima segunda-feira (2) para editar um novo decreto sobre o tema.

Caso o Planalto apresente um novo decreto, este projeto que seria discutido seria anulado, porém, se Lula não apresentar novo decreto, este mesmo projeto volta a ser debatido. Enquanto a pontos ainda não acordados, como o de armas de pressão, a oposição busca não ter restrições para o tema, enquanto o decreto de Lula restringia o uso com calibre superior a seis milímetros.

