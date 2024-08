Yumi Kuwano Curso sobre cinema e cidades será ministrado em Brasília

Entre os dias 23 e 27 de setembro, o crítico de cinema e professor Sérgio Moriconi irá ministrar o curso As Cidades e o Cinema , para discutir a relação entre o espaço urbano e a sétima arte . Inspirado no livro As Cidades Invisíveis de Italo Calvino, o professor vai abordar como as cidades vão além de simples cenários e podem ser protagonistas nas narrativas cinematográficas.

As aulas serão na Fundação Athos Bulcão, em Brasília, com encontros das 19h às 21h e carga horária total de 10 horas.

Além de abordar o trabalho de diretores que capturaram a essência das cidades em seus filmes, com influência nas histórias e nos personagens, o curso também contará com conteúdos sobre diferentes movimentos da história do cinema, como o expressionismo, o neorrealismo, a nouvelle vague e o cinema moderno, e como isso tudo influencia na forma como as cidades são representadas nas telas.

Durantes os encontros, serão exibidos os filmes O Balão Vermelho , do francês Albert Lamorisse; O Sena encontra Paris , documentário dirigido por Joris Ivens; Alice nas cidades , de Wim Wenders; A ópera-Mouffe , de Agnès Varda; O Homem com uma Câmera , documentário experimental do russo Dziga Vertov; O Eclipse , de Michelangelo Antonioni; Dogville , de Lars Von Trier; The Invisible Frame , de Cynthia Beatt, entre outros curtas. As aulas vão refletir sobre como esses filmes podem transformar as cidades na expressão de memória, desejo, símbolos e trocas.

Serviço

Curso As Cidades e o Cinema

Quando: de 23 aa 27 de setembro (segunda a sexta)

Onde: Fundação Athos Bulcão (510 Sul)

Inscrições: R$ 300, pelo site do Sympla

Informações: (61) 3322-7801 e WhatsApp (61) 99530-8031

