Redação GPS Clube de carros clássicos divulga divulga datas de rallies de 2025

Os aventureiros de plantão já podem marcar no calendário as datas para três rallies importantes para carros clássicos em 2025. As provas 1000 Milhas Históricas Brasileiras , Rally do MG Club do Brasil e Rally de Campos do Jordão, em São Paulo , já estão com data marcada para os meses de maio, setembro e novembro no próximo ano.

O primeiro rally do MG Club Brasil será o 115° do clube e a 11ª edição do 1000 Milhas Históricas Brasileiras , realizado de 21 a 25 de maio. Já o Rally do MG Club está marcado para o dia 20 de setembro, que tem prova válida como etapa do Campeonato Brasileiro de Regularidade Histórica (CBR) da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA).

Entre os dias 21 a 23 de novembro, o Rally de Campos do Jordão , encerra a temporada de provas do MG Club do Brasil em 2025. Além dos rallies, o clube promove jantares, encontros, viagens e passeios durante o ano.

O MG Club do Brasil foi fundado em 1983, em São Paulo, e é um dos mais clubes mais atuantes do Brasil quando o assunto é carros clássicos. Foi criado para congregar proprietários de modelos da marca inglesa MG, mas logo se tornou um clube multimarca, admitindo proprietários de carros clássicos de qualquer modelo.

Confira o calendário de rallies do MG Club do Brasil 2025:

1000 Milhas Históricas Brasileiras – 21 a 25 de maio

Rally do MG Club – 20 de setembro

Rally de Campos do Jordão – 21 a 23 de novembro

The post Clube de carros clássicos divulga divulga datas de rallies de 2025 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .