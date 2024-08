Redação GPS Centenário da Fendi: linha de alta-perfumaria celebra a grife

Com a assistência da divisão de fragrâncias da LVMH , a primeira incursão da Fendi no universo das perfumaria em mais de dez anos acaba de ser apresentada. Para dar início às comemorações do centenário da grife, a coleção de alta-perfumaria foi inspirada nas personalidades que fazem parte da história da marca.

Silvia Venturini Fendi, diretora artística de acessórios e moda masculina da Fendi, Delfina Delettrez Fendi, diretora artística de joalheria da marca, e Kim Jones, diretor artístico de moda feminina e alta-costura, criaram, ao lado dos perfumistas Anne Flipo, Fanny Bal e Quentin Bisch, os sete perfumes.

Com lançamento previsto para 2025, as novidades homenageiam as personalidades que moldaram o legado da casa e que representam o futuro da Fendi.

A fundadora Adele Casagrande, que abriu uma butique de peles e couro em Roma, ganhou a fragrância Casa Grande, que simboliza “a ligação entre Roma e Bósforo, na Turquia, de onde é seu marido”.

Anna Fendi, uma das cinco irmãs Fendi, foi a inspiração da fragrância Dolce Bacio, que celebra os laços de sangue e os sentimentos.

A fórmula Prima Terra, que mescla o aroma de alecrim com o da tangerina, celebra a juventude de Kim Jones, que, mesmo sem laços de sangue, é considerado um membro da família.

The post Centenário da Fendi: linha de alta-perfumaria celebra a grife first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .