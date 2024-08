Câmara Legislativa homenageia atletas do DF pelo desempenho nos Jogos de Paris 2024

A Câmara Legislativa ( CLDF ) realizou, nesta terça-feira (27), uma sessão solene em reconhecimento ao desempenho de atletas do DF nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O evento, proposto pelos deputados Doutora Jane (MDB) e Martins Machado (Republicanos), reuniu esportistas de diversas modalidades que representaram o Brasil no evento esportivo global e que conquistaram um total de quatro medalhas para a capital federal.

Durante a cerimônia, a deputada Doutora Jane ressaltou o valor do legado esportivo e social deixado pelos atletas, quando destacou a importância do incentivo ao esporte como um fator crucial de transformação, especialmente em comunidades mais vulneráveis.

“Nosso objetivo com esta homenagem é mais do que reconhecer as vitórias olímpicas. Queremos valorizar o papel do esporte na sociedade, que transforma vidas e oferece oportunidades”, afirmou a parlamentar. “O desejo de apoiar o esporte sempre esteve no meu coração. Por isso, destinei R$ 4 milhões em emendas para atividades esportivas no meu primeiro ano de mandato”, emendou.