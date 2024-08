Redação GPS Acidente entre carro e ônibus trava entrada e saída do Altiplano Leste

Um acidente envolvendo um ônibus da Viação Pioneira e um Volkswagen Gol bloqueou, na manhã desta terça-feira (27), a entrada e a saída do Altiplano Leste, região que fica próxima ao Lago Sul. Apesar do impacto da batida, que foi frontal, não há relatos de feridos graves.

O congestionamento que se seguiu ao acidente teve reflexos inclusive nas pistas da DF-001, a via que liga o Altiplano Leste ao Lago Sul, à Ponte JK e ao Jardim Botânico. No sentido Altiplano Leste -Lago Sul, o engarrafamento ultrapassou o comércio do condomínio Mini-Chácaras.

Reportagem em atualização.

The post Acidente entre carro e ônibus trava entrada e saída do Altiplano Leste first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .