Zoológico de Brasília abre inscrições para visitas noturnas em setembro

O Zoológico de Brasília vai abrir 240 vagas para o passeio Zoo Noturno no mês de setembro. As inscrições começam nesta quarta-feira (28), a partir das 10h, e devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail [email protected] . O valor do passeio é R$ 50 por pessoa e oferece aos visitantes a chance de explorar o parque sob uma nova perspectiva, acompanhados por guias da equipe de educação ambiental do zoológico.

Durante o Zoo Noturno, os visitantes terão a oportunidade de conhecer os animais de hábitos noturnos, como antas, lobos, onças e outros. “É uma experiência única que permite observar o comportamento dos animais em horários em que geralmente não estão tão ativos durante o dia”, destaca o diretor-presidente do zoológico, Wallison Couto.

Os passeios noturnos são realizados nas noites de terça e quinta-feira, às 19h. O objetivo é aproximar o público da vida selvagem de maneira educativa, promovendo a conscientização sobre a importância da conservação da fauna e do meio ambiente. Cada passeio tem duração média de duas horas, com um roteiro especial pensado para maximizar a experiência dos visitantes.

As vagas para o Zoo Noturno são limitadas e tendem a se esgotar rapidamente. Por isso, o zoológico orienta que os interessados enviem o e-mail de inscrição assim que as inscrições forem abertas. No caso de não conseguir uma vaga para setembro, as inscrições para o mês de outubro serão abertas no final de setembro com o mesmo processo de inscrição por e-mail.

Orientações

O projeto Zoo Noturno é uma excelente oportunidade para os amantes da natureza descobrirem o Zoológico de Brasília em um contexto diferente, explorando os mistérios da vida noturna e aprendendo mais sobre a conservação da fauna.

Como muitos animais possuem hábitos diurnos, o Zoo solicita que os visitantes respeitem o silêncio durante a visita para evitar incomodar os animais que não fazem parte do passeio. Além disso, há outras orientações:

⇒ Use roupas confortáveis e sapatos fechados;

⇒ Use agasalhos;

⇒ Leve garrafinha de água;

⇒ É proibido o uso de lanternas, fotos e filmagens com flashs;

⇒ O passeio é proibido para crianças menores de 7 anos.

Passeio Zoo Noturno

⇒ Datas e horário: Terças e quintas-feiras, às 19h

⇒ Inscrições: Abertura nesta quarta-feira (28), às 10h, pelo e-mail [email protected] .

⇒ Valor: R$ 50 por pessoa.

*Com informações do Zoológico de Brasília

