Caio Barbieri Sonia Consiglio lança, em Brasília, livro sobre a vivência do luto

A jornalista e especialista em Sustentabilidade e ESG, Sonia Consiglio , realizará em Brasília o lançamento de seu segundo livro, intitulado #Sobrevivi, O que Li, Aprendi e Vivi no Meu Luto . O evento acontecerá no dia 27 de agosto, às 19h, na Livraria da Travessa, localizada no Shopping CasaPark .

Após os lançamentos em São Paulo e Rio de Janeiro, Sonia traz para a capital federal uma obra profundamente pessoal, que aborda a elaboração do luto a partir de sua própria experiência. A jornalista, conhecida nacional e internacionalmente por sua atuação na área de sustentabilidade, enfrentou a perda repentina de seu ex-marido, a quem se referia como “companheiro de alma”. Essa dolorosa vivência a levou a mergulhar na leitura de 24 livros sobre o tema, buscando conforto e compreensão.

“Este livro nasceu de um exercício de elaboração de uma grande dor, tão particular e, ao mesmo tempo, tão comum a todos nós, que é a perda de um ente querido. Trata-se de uma curadoria de obras delicadas e essenciais. Um enxugar de lágrimas compartilhado e, portanto, menos doloroso”, afirmou Sonia.

Durante sua jornada de luto, a autora percebeu que o processo de enfrentamento da perda ainda é cercado de mitos e preconceitos. “Precisamos falar mais a respeito, poder dizer o nome de quem partiu sem que as pessoas pensem que não estamos ‘superando’. Aliás, não se supera a morte de alguém importante. Apenas aprendemos a viver com essa nova realidade, que nos modifica para sempre. Espero que o *#Sobrevivi* ajude nisso”, destacou.

Na obra, Sonia Consiglio reúne trechos marcantes de autores como Freud, Jung, Santo Agostinho, Christian Dunker, Allan Kardec, Chico Xavier, entre outros, que a ajudaram a atravessar o período mais profundo do luto. “Os textos cuidadosamente escolhidos confortam, elucidam e trazem luz às almas doloridas”, concluiu a Agente Literária Heloisa Belluzzo, responsável pela publicação do livro.

O livro já está disponível para compra em livrarias e online, por R$ 50.

Lançamento em Brasília

Data: 27. de agosto terça, às 19h

Local: Livraria da Travessa, Shopping CasaPark (SGCV/ Sul Lote 22 – 4A,

