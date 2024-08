Caio Barbieri Presidente da CLDF lamenta morte de brigadista no MT: “Dedicou a vida para salvar outras”

O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), deputado Wellington Luiz (MDB) , expressou profundo pesar, na noite desta segunda-feira (26), após ter a confirmação da morte do brigadista florestal Uellinton Lopes dos Santos , de 39 anos. Uellinton, que era de Brasília, morreu durante o combate a incêndios na terra indígena Capoto/Jarina, localizada no Parque Nacional do Xingu, Mato Grosso.

O corpo do brigadista foi encontrado carbonizado na manhã desta segunda-feira, a cerca de um quilômetro de uma linha de defesa contra o fogo. Uellinton desapareceu no domingo (25) enquanto atuava na linha de frente do combate às chamas que devastam a região.

“Recebemos com indignação e revolta a perda de Uellinton Lopes dos Santos nesta segunda-feira. Perdemos um grande homem, que dedicou sua vida a salvar outras milhares. Sem dúvida, Uellinton será eternizado como um herói que combateu o bom combate, assumindo, com responsabilidade e coragem, a missão de ajudar o País em um dos momentos mais críticos em tantas regiões afetadas por esses incêndios. Que a família receba nosso carinho e admiração, sabendo que Uellinton merece todo o nosso reconhecimento pelo brilhantismo e coragem, e que as autoridades dêem respostas sobre essa morte tão prematura”, declarou Wellington Luiz.

O brigadista Uellinton fazia parte do quadro de brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ele foi contratado pelo PrevFogo em 2024 e integrava a Brigada Pronto Emprego de Brasília. Antes disso, Uellinton trabalhou como brigadista para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A morte do brigadista foi confirmada pelo Ibama e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), que expressaram solidariedade e apoio à família de Uellinton.

Em nota oficial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também lamentou a perda, descrevendo o falecimento como uma “grande tristeza e indignação”. Da mesma forma, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, também se solidarizou com a família.

A situação na Terra Indígena do Xingu se agravou nos últimos dez dias, conforme informações do Instituto Raoni. Com 2,8 milhões de hectares e lar de 16 povos indígenas, a região enfrenta atualmente incêndios em cerca de 635 mil hectares, uma área maior que a do Distrito Federal.

No momento, 42 brigadistas estão envolvidos no combate às chamas na reserva, metade deles indígenas, e o Instituto Raoni solicitou ao Ibama o envio de mais brigadistas para apoiar os esforços no local.

