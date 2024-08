Redação GPS Nova turnê? Oasis solta data misteriosa

Os fãs do Oasis ficaram animados! O grupo britânico indicou, em uma publicação feita no X, no domingo (25), que fará um anúncio nesta terça-feira (27). O vídeo compartilhado tem apenas a data e um horário de Brasília, 4h.

A publicação gerou alvoroço entre os admiradores do som dos britânicos, que logo deram início aos rumores de que os irmãos se reconciliaram e sairão em turnê em 2025.

Os fãs brasileiros também já entraram na onda e estão na expectativa de uma passagem da banda pelo Brasil.

