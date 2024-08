Caio Barbieri MST repudia acusações sobre queimadas em SP e aponta culpa ao agronegócio

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) emitiu uma nota pública nesta segunda-feira (26), em que repudia as acusações de que seria responsável pelas recentes queimadas na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

De acordo com o MST, as alegações, que circulam em redes sociais e em alguns veículos de comunicação, são infundadas e têm como objetivo criminalizar o movimento e desviar a atenção das reais causas dos incêndios.

Conforme a nota do movimento, as queimadas que atingiram áreas de produção canavieira são resultado de um modelo de agronegócio insustentável, que tem dominado o campo brasileiro.

“Esses incêndios são sintomas de um sistema que se baseia na concentração fundiária, no uso indiscriminado de agrotóxicos e na exploração excessiva dos recursos naturais e da mão de obra”, afirma a nota publicada na página oficial do movimento.

O MST também critica o favorecimento do agronegócio por políticas públicas, muitas vezes em detrimento da agricultura familiar e da produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, que são essenciais para a segurança alimentar do país.

“As queimadas e outros crimes ambientais cometidos pelo agronegócio afetam diretamente as comunidades rurais e a classe trabalhadora”, pontua a nota.

Ainda segundo o movimento, os incêndios na região de Ribeirão Preto são mais uma prova do fracasso do modelo capitalista de produção predominante no campo. No texto, o MST reforçou o compromisso com um projeto de Reforma Agrária Popular , que propõe a destinação de latifúndios improdutivos e áreas envolvidas em crimes ambientais para trabalhadores rurais, com foco na agroecologia e na sustentabilidade.

O movimento também cobra uma investigação rigorosa das autoridades sobre as causas reais das queimadas e espera que os responsáveis sejam punidos conforme a lei.

“Esperamos que as Áreas de Proteção Permanente (APPs) queimadas sejam restauradas pelos responsáveis, e que o agronegócio não use este triste episódio para expandir ainda mais sobre a natureza”, conclui a nota.

