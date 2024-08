Redação GPS Mariah Carey perde mãe e irmã às vésperas da turnê no Brasil, diz site

Icônica estrela pop e conhecida mundialmente por hits como All I want for Christmas is you , Mariah Carey enfrenta um momento difícil na sua vida pessoal enquanto se prepara para realizar a turnê no Brasil, com apresentações programadas no Rock in Rio e em São Paulo. As informações são de Léo Dias .

Em um comunicado enviado ao site TMZ, a cantora confirmou a perda de sua mãe, Patricia, e de sua irmã, Alison, que faleceram no mesmo dia. Não houve divulgação sobre o motivo das perdas.

“Meu coração está partido já que perdi minha irmã neste último final de semana. Infelizmente, em uma trágica mudança de eventos, minha irmã perdeu sua vida no mesmo dia. Me sinto abençoada por ter falado com minha mãe antes dela morrer. Eu agradeço a todos pelo amor e suporte e respeito a privacidade durante este momento impossível”, declarou Mariah, expressando sua profunda dor.

A notícia da morte das familiares chega poucos dias antes de Mariah desembarcar no Brasil para dar sequência à turnê, a qual inclui apresentações no Rio e em São Paulo.

Mariah sempre foi reservada sobre questões que envolvem a vida pessoal e não deu informações se manterá ou suspenderá a agenda de shows nas próximas semanas. Ela tem show em São Paulo no dia 20 de setembro e, dois dias depois, ela é atração no Rock in Rio .

